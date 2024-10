Nove persone sono finite nei guai a Rocca di Neto (Crotone). I carabinieri della Compagnia di Crotone hanno infatti sorpreso alcuni consumatori di cocaina intenti a sniffare in un'abitazione di via regina Margherita. I giovani sono stati segnalati alla locale Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.

I militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 5 grammi di cocaina e 11 grammi di marijuana.

Sono stati inoltre tutti sanzionati per la mancata osservanza alle prescrizioni stabilite dal D.P.C.M. datato 8 marzo 2020 e successive integrazioni relativo all'emergenza epidemiologica in atto.