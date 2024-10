Quando l’amore è forte e saldo, nulla può distruggerlo. La bellissima storia tra Marcia e Rosario, cominciata 15 anni fa, è stata coronata dal matrimonio lo scorso 25 aprile in clinica, dove lei si trova attualmente ricoverata.

Brasiliana lei e della provincia di Salerno lui, i due innamorati si erano conosciuti online cominciando una storia d’amore messa da subito a dura prova dalla distanza e dai lunghi viaggi tra il Brasile e l’Italia.

Nulla, però, è riuscito a mettere in crisi il rapporto tra i due, neanche il brutto male che Marcia ha scoperto di avere lo scorso 22 marzo quando, mentre si trovava in Campania, ha avuto una crisi epilettica. Da lì, la corsa in ospedale, poi la terribile diagnosi, un tumore alla testa, e un delicato intervento.

Marcia fortunatamente ha superato tutto e si trova per la riabilitazione in clinica, dove si sono celebrate le nozze col suo amato Rosario che le ha fatto la proposta dopo la diagnosi e si è messo in aspettativa per assisterla: “Perché l'amore è questo e la vita ce lo ha fatto capire ancora di più” ha detto lo sposo, come riporta Leggo.

Le nozze sono state celebrate dal vice sindaco di Roccapiemonte, con tanto di torta e brindisi, e gli sposi più emozionati e innamorati che mai.