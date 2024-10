Negli ultimi giorni le condizioni di salute di Silvio Berlusconi hanno avuto “un’ulteriore forma di ingravescenza” rispetto ad “un iter di miglioramento” che si era avuto “in precedenza”, dopo l'esperienza del coronavirus.

I medici che seguono il leader di Forza Italia gli hanno consigliato “riposo assoluto domiciliare, di non muoversi e di non svolgere attività”. Lo ha spiegato il legale del Cav, l’avvocato Federico Cecconi, nell’udienza nell’aula della Fiera di Milano del processo ‘Ruby ter’, senza chiedere comunque un rinvio per legittimo impedimento.

L’ex presidente avrebbe avuto degli episodi di “fibrillazione atriale”. Nel giugno del 2016, in seguito a una importante anomalia cardiaca, Berlusconi era stato sottoposto a un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica.