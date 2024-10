Sì alle tavolate al ristorante con più di quattro persone, ma solo all'aperto. Il nodo che ha diviso Governo e Regioni sarà sciolto nelle prossime ore in seguito a un incontro tecnico.

"Adesso bisogna affrontare il tema delle discoteche", annuncia il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, per il quale in questi luoghi bisogna annullare il divieto di distanziamento, tracciare chi entra e concedere "la possibilità di ballare".

In un tavolo tecnico previsto per le prossime ore, come confermato da fonti del ministero della Salute, sarà affrontata la questione relativa al limite di quattro persone al tavolo nei ristoranti. Secondo le regioni e diverse componenti del centrodestra, questa interpretazione è troppo restrittiva, ma si è vicini ad un accordo. Il punto di caduta sarebbe proprio quello di lasciare il limite solo per i ristoranti al chiuso.

Lo stesso sottosegretario Costa si augura che venga deciso "almeno per i locali all'aperto in zona bianca, di togliere il vincolo del tetto massimo mentre per i locali al chiuso l'allentamento potrebbe essere graduale".