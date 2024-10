È stato freddato a colpi di arma da fuoco nella notte nel parcheggio di fronte a una fermata della metropolitana a Roma, un ragazzino romeno di appena 14 anni.

L’allarme, come informa TgCom 24, è scattato alle 3. Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri e il personale del 118 che ha cercato di rianimare il ragazzino, ma invano. Per il 14enne ormai non c'è stato più nulla da fare.

Sulla terribile vicenda indagano i militari, che non escludono un regolamento di conti tra due gruppi di giovanissimi nella Capitale.