“La vittoria? Me l'aspettavo perché Arpino è una città importante e merita un sindaco importante. Anzi, non riesco a capire chi ha scelto di votare per gli altri due candidati I miei elettori hanno capito che avrei corrisposto la fiducia che mi hanno dato e non resteranno delusi”. Vittorio Sgarbi commenta a caldo la sua nomina a sindaco di Arpino.

Dopo essere stato in passato già primo cittadino di San Severino Marche, Salemi e Sutri anche il comune in provincia di Frosinone si aggiunge al curriculum dell’attuale sottosegretario alla Cultura del governo Meloni.

Sgarbi ha vinto le elezioni del 14-14 maggio raccogliendo il 44,39% delle preferenze e battendo nettamente i suoi avversari Chietini e Quadrini, che hanno raggiunto rispettivamente il 30,46% e il 25,15%, candidati per prendere le redini del sindaco uscente Renato Rea.