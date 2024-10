"Sesso all'aperto sulla Sella del Diavolo". E' l'inequivocabile titolo della clip pubblicata nelle scorse ore su una nota piattaforma di video porno. Ma le immagini, nel frattempo, sono già divenute virali fra le chat Whatsapp dei cagliaritani.

Il video ritrae una coppia in marcia sui sentieri che portano alla suggestiva location nel territorio del capoluogo. Lei si spoglia sempre di più fino a che i due giovani non si fermano per consumare un rapporto sessuale completo in pieno giorno vista mare.

I due, a un certo punto, devono persino interrompere le effusioni amorose per coprirsi al passaggio di alcuni ignari visitatori.