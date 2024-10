Boiler Summer Cup: l’ultima sfida che spopola tra giovanissimi su Tik Tok consiste nell’adescare in discoteca ragazze in sovrappeso, postare i video (girati dagli amici complici del ragazzo) sui social e poi sfidare altri a trovarne una di peso ancora maggiore. Addirittura esiste una tabella con il punteggio crescente in base al peso delle ragazze.

La sfida sarebbe dovuta iniziare il 21 giugno ma molti hanno già diffuso i propri video che in poche ore sono diventati virali. Inutile dire che in rete è stata subito definita “la più vergognosa forma di sessismo, misoginia e body shaming”.

Agghiaccianti i commenti e le didascalie sotto i video postati: “Ho toccato una boiler di 130 chili”, “Io non riesco ad andare oltre i 80 chili”, “Pensavo di farcela ma oltre i 70 chili è difficile” ecc.. Tantissime delle ragazze adescate sono ignare di essere vittime di una challenge.

Molte sui social si sono definite inorridite, spiegando che ora avranno paura di andare in discoteca o addirittura di uscire di casa: “Già ero insicura prima e non credevo a chi mi diceva fossi bella, figuriamoci ora”, “Sto pensando di rimanere tutta l’estate chiusa in casa”, ma molte sono agguerrite e vogliono sfidare i famigerati ragazzi che ci proveranno: “Vi aspetto per darvi un due di picche davanti a tutti”.