Maxi rissa tra due gruppi di giovani, alcuni dei quali minorenni, armati di mazze e persino di un machete. E' stato l'intervento dei carabinieri a scongiurare il peggio nel tardo pomeriggio di ieri a Desio (Monza). Venti in totale i ragazzi coinvolti, sei dei quali sono stati identificati e denunciati dai militari, tra cui tre minorenni.

A far scattare l'appuntamento per lo scontro sarebbe stato un litigio per una ragazza contesa tra due appartenenti ai due gruppi.

A quanto emerso, uno dei due gruppi di giovani è arrivato in Brianza da Cinisello Balsamo (Milano), con lo scopo di far "pagare lo sgarro". Alcune pattuglie dell'Arma sono sopraggiunte prima che la situazione degenerasse, bloccando la piazza e identificando i presenti. I sei denunciati dovranno rispondere di rissa aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I carabinieri hanno sequestrato una mazza da baseball e un machete. I giovani provenienti da fuori Desio sono stati anche sanzionati per il mancato rispetto della normativa anti-Covid.