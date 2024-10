Sequestrati oltre 10,8 milioni di euro all'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri. Il provvedimento è stato disposto dal gip di Firenze dalla procura distrettuale antimafia di Firenze. Dell'Utri, secondo l'accusa, in quanto condannato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, avrebbe dovuto comunicare secondo la la legge Rognoni Latorre, le variazioni del reddito per un ammontare di oltre 42 milioni e mezzo. Ma non avrebbe provveduto a farlo, per questo il sequestro preventivo.

La misura cautelare reale, spiega la Procura fiorentina, "si inserisce nel quadro di procedimento penale oggetto di un più ampio coordinamento investigativo, portato avanti, in ambito nazionale, dalla Direzione nazionale Antimafia, finalizzato all'individuazione dei mandanti esterni delle stragi continentali del 1993-1994". Procedimento nel corso del quale "sono stati condotti vari accertamenti concernenti i flussi finanziari che hanno riguardato Marcello Dell 'Utri dal 2014 ad oggi".

"In particolare, la misura cautelare reale è stata richiesta ed ottenuta" poiché, "l'indagato, con più azioni e omissioni, in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, pur essendovi tenuto" ometteva "di comunicare,' entro i termini stabiliti dalla legge, le variazioni patrimoniali indicate nell'art. 30 della medesima normativa per un ammontare complessivo di 42.679.200 euro".

"Con il provvedimento - si spiega in una nota - è stato disposto il sequestro preventivo in forma diretta, sino alla concorrenza della somma di l0.840.451,72 euro, riconducibile a Marcello Dell'Utri nonché, per la quota parte di 8.250.000,00 euro della somma complessivamente suindicata, anche indirettamente riconducibile al predetto, per il tramite di Miranda Anna Ratti", moglie di Dell'Utri, "ovvero per equivalente sui beni nella disponibilità diretta e indiretta di Marcello Dell'Utri nelle modalità e quote sopra indicate".