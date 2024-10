Un 45enne di Treviso è accusato di aver sequestrato e violentato per una notte intera due 13enni nel garage di casa. L'uomo, che conosceva le sue vittime, è finito in manette e ora si trova nel carcere di Santa Bona.

I fatti risalgono allo scorso novembre quando le due minori sarebbero state circuite da un "amico" 45enne che, con una scusa, le avrebbe accompagnate presso il proprio garage di casa sequestrandole fino al mattino seguente. L'uomo, si legge su Treviso Today, avrebbe abusato passivamente delle due ragazzine facendole accomodare su un materasso dal quale erano ben visibili le immagino pornografiche proiettate da un computer. I genitori delle due ragazzine, non vedendole rientrare, avevano fatto denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine.

Quando le due 13enni, una volta rientrate a casa, hanno confessato l'accaduto, è scattato l'allarme e le indagini che hanno portato all'arresto dell'orco da parte della polizia. Quando gli agenti si sono presentati in casa sua hanno prelevato il materasso, il pc e alcuni fazzoletti sporchi. Dalle seguenti analisi in laboratorio, sarebbe stata confermata la presenza nel garage di almeno una delle due ragazzine. Per questo motivo il 45enne è stato arrestato su ordine di custodia cautelare emesso dal Gip Angelo Mascolo. L'operaio si è avvalso della facoltà di non rispondere.