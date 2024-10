Tra le tante motivazioni che i coniugi portano in tribunale per chiedere la separazione, ne spunta, nell’ultimo anno, una del tutto nuova: “Lui è no vax e lei pro vax” o viceversa, un disaccordo che sta portando a far scoppiare sempre più coppie, anche quelle che apparivano molto affiatate fino a qualche anno fa.

Se il lockdown del 2020 aveva messo in crisi milioni di matrimoni e convivenze, ora il vaccino la fa da padrone, soprattutto nei casi in cui ci sono in mezzo dei figli da vaccinare o meno, a seconda del volere dei genitori.

Secondo i dati forniti dal legale matrimonialista Carmen Posillipo, ad essere maggiormente contrari alla somministrazione del vaccino anti Covid sarebbero soprattutto gli uomini. Mentre nell’era pre-Covid, i litigi sarebbero stati incentrati soprattutto sui sacramenti da far svolgere o meno sui figli, sugli sport da fargli praticare, sui luoghi da scegliere per le vacanze.