In Italia la voglia di diventare genitori continua a diminuire. Secondo il report Istat sulle intenzioni di fecondità, nel 2024 solo il 21,2% delle persone tra i 18 e i 49 anni ha dichiarato di voler avere un figlio nei prossimi tre anni, in calo rispetto al 25% registrato nel 2003.

Oltre 10,5 milioni di italiani hanno invece escluso di voler diventare genitori o di avere altri figli, sia nel breve termine sia in futuro. Tra le motivazioni principali, circa un terzo cita ragioni economiche, il 9,4% condizioni lavorative giudicate inadeguate e l’8,6% la mancanza di un partner.

Il rapporto mette in luce anche un divario di genere nelle percezioni: tra le donne, metà ritiene che l’arrivo di un figlio possa compromettere le proprie opportunità lavorative. I dati confermano come la scelta di diventare genitore in Italia sia sempre più influenzata da fattori economici e occupazionali, in un contesto di incertezza sociale e instabilità del mercato del lavoro.