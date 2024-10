E' aperta polemica fra Selvaggia Lucarelli e Massimo Giletti. La giornalista aveva attaccato ieri il conduttore di "Non è l'Arena", che ha trasmesso la puntata in onda da Odessa, città ucraina assediata dai russi. Giletti è stato accusato dalla stessa di aver registrato la prima parte del programma, poiché dalle 20 era in vigore il coprifuoco.

"A Odessa c’è il coprifuoco dalle 20 (lì sono 1 ora avanti) - ha twittato la Lucarelli -. Come faceva Giletti a stare per strada? O lo ha violato o l’inizio era registrato. La prima parte del collegamento con Giletti in cui lui sembrava in diretta tra spari e missili era registrata alle 18,45 circa, poco prima del coprifuoco".

Poi ha rincarato la dose: "La cosa più inquietante è che vedi Giletti a Odessa che dovrebbe raccontare la guerra e improvvisamente sembra tutto il set di un film di serie B". Accuse che il diretto interessato ha rispedito velenosamente al mittente: "Credo che la Lucarelli esprima il suo meglio quando alza le palette a Ballando con le Stelle. Non merita nessun altro tipo di commento", ha detto all'Adnkronos.

Polemica proseguita con la Lucarelli che ribatte ancora: "La povertà intellettuale di Giletti sta anche nel non saper rispondere nel merito (la spettacolarizzazione della guerra), ma di fare la battuta dal retrogusto maschilista della serie 'occupati di cose frivole'. Che non racconta nulla di me, ma molto di lui, ancora una volta".