Un'eccezionale sfilata di sei pianeti sta per regalare uno spettacolo unico. Venere, Saturno, Giove, Marte, Urano e Nettuno saranno i protagonisti visibili a partire da oggi. Questo fenomeno astronomico, definito come una parata planetaria, si distingue dall'errato concetto di allineamento planetario diffuso online. L'evento si protrarrà per diverse settimane e culminerà alla fine di febbraio con l'apparizione di Mercurio.

Mentre Venere, Saturno, Giove e Marte saranno facilmente osservabili ad occhio nudo, condizioni meteorologiche permettendo, per individuare Urano e Nettuno sarà sufficiente un modesto binocolo. Come afferma l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, questi due pianeti sono gli ultimi e i più distanti del sistema solare. Contrariamente a quanto si legge in molti post online, i pianeti non si allineeranno uno dietro l'altro lungo le rispettive orbite, apparendo tutti nella stessa direzione o concentrati in un unico punto nel cielo. Al contrario, essi si presenteranno disposti in modo disperso attorno al Sole, occupando un'ampia porzione del firmamento.

Il 25 gennaio, il Virtual Telescope Project offrirà una diretta dell'evento celeste, grazie ai suoi strumenti situati a Manciano, nei pressi di Grosseto, sotto un cielo privo dell'inquinamento luminoso tipico delle aree urbane italiane.