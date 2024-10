Le scuole in tutta Italia resteranno chiuse sicuramente fino al 15 marzo. Il premier Conte però, ieri, ha detto che in prossimità della scadenza del provvedimento, con anticipo per evitare incertezze, il decreto verrà aggiornato. Questo significa che lo stop di tutte le attività didattiche – dalla scuola dell’infanzia fino all’università ma anche corsi professionali - potrebbe essere più lungo, almeno fino al 3 aprile.

A preoccupare maggiormente sono gli esami di Stato, sia di terza media che di maturità. Per quest'anno si potrebbe decidere di sospendere sia le prove Invalsi sia l'alternanza scuola-lavoro.

Discorso diverso riguarda la "zona rossa", con l'ipotesi di un esame ridotto, mentre è difficile l'allungamento dell'anno scolastico a giugno con lo slittamento degli esami, come proposto qualche giorno fa dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini.