Gli scuolabus potranno viaggiare con la capienza massima consentita "nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo non sia superiore ai 15 minuti". È quanto contenuto in uno degli allegati all'ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte e dedicato alle "linee guida per il trasporto scolastico dedicato".

È consentita poi la deroga alla distanza di un metro "nel caso in cui sia possibile l'allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento cosiddetto faccia a faccia". In tutti gli altri casi dovrà essere rispettata la distanza di un metro. La mascherina sarà obbligatoria per tutti i passeggeri di età superiore ai 6 anni.