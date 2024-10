Riportare tutti gli studenti a scuola in presenza il 9 dicembre. M5s e Iv spingono perché l'ipotesi diventi realtà.

Lunedì il premier Giuseppe Conte non ha escluso la possibilità di riaprire gli istituti a dicembre e la ministra Lucia Azzolina è favorevole. La maggioranza si confronterà nelle prossime ore proprio in tal senso, sebbene diversi esponenti del Governo preferirebbero una riapertura a gennaio.

"Fare squadra" sulla riapertura, mantenendo aperte le scuole che hanno continuato a lavorare in presenza, è l'obiettivo di una riunione convocata per oggi dalla ministra Azzolina coi sindaci della città metropolitane.

"Faremo il possibile per riaprire le scuole in dicembre, dobbiamo vedere il quadro epidemiologico, valutandolo giorno per giorno. Le scuole sono e restano una priorità assoluta per il governo". Lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza intervenendo alla trasmissione di 'Di martedi'. "Valutazioni in questo senso - ha concluso Speranza - sono previste nei prossimi giorni.