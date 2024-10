La differenza più elevata in assoluto registrata tra tutti i paesi partecipanti è stata di 21 punti : è successo in Italia , dove i ragazzi hanno superato le studentesse in matematica . Le ragazze hanno ottenuto invece un punteggio superiore ai ragazzi di 19 punti in lettura .

Rispetto al ciclo precedente, queste diversità sono rimaste praticamente stabili . Sia nelle diverse macroaree geografiche, sia nei diversi indirizzi di studio, i ragazzi hanno ottenuto un punteggio in matematica superiore a quello delle ragazze. Emergono dall'indagine Ocse Pisa.