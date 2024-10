"Via i cellulari dalle classi nelle ore di lezione". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervistato da Monica Setta nel programma Il Confronto in onda su Rai Italia nel mondo e su Rai 2 il sabato alle 6.30. La proposta, ha spiegato il ministro, va nella direzione di garantire a studenti e docenti un tempo di studio in classe senza distrazioni.

Valditara, si legge sul sito di RaiNews 24, ha ribadito nel programma la sua ipotesi di togliere il reddito di cittadinanza ai giovani percettori che non hanno nemmeno l'obbligo scolastico. "O colmano il gap" ha detto il ministro "o perdono il reddito".