"Dopo aver avuto contatti con un certo numero di scuole e dirigenti, direi che oggi è stata confermata la stima del 10% di assenze tra prof e personale Ata. E la percentuale è la stessa tra gli studenti".

Lo dichiara il Presidente dell'Associazione Nazionale presidi Antonello Giannelli precisando che si parla sempre di "stime" e non dati reali. "C'è un certo numero di classi già in Dad", riferisce Giannelli.

E conferma le difficoltà nel trovare supplenti dei prof assenti, in particolare quando questi ultimi siano "sospesi". "Il personale sospeso può rientrare appena si vaccina e i supplenti tendono a non accettare incarichi di cui non si conosce la durata minima", spiega.