Le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. È questo il parere espresso dagli esperti del Comitato tecnico scientifico riunitisi questa mattina dopo la richiesta del governo di un'indicazione sul ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori.

Le scuole vanno dunque riaperte e, spiegano gli esperti, se qualche governatore deciderà diversamente, "se ne assume la responsabilità".