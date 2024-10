Il ministro all’Istruzione Lucia Azzolina è stata intervistata da Giovanni Floris durante la sua trasmissione “Di Martedì”. Ad ascoltarla tantissimi genitori, studenti, professori e dirigenti. Il ministro ha dato qualche dettaglio in più su come verrà affrontata la gestione dell’emergenza Coronavirus dal settore Istruzione.

La didattica a distanza rimane l’asso nella manica per evitare che le scuole rimangano aperte fino a luglio. Non contemplata, invece, la possibilità che tutti gli studenti vengano promossi con il “6 politico”. Tuttavia, rimangono in sospeso molti interrogativi ad esempio, cosa succederà all’esame di Stato? E quando si tornerà a scuola?