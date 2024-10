2023 EY è il nome del piccolo asteroide scoperto il 13 marzo e annunciato ufficialmente il giorno successivo, che 'saluterà' la Terra il 17 marzo da una distanza ravvicinata, ma sicura.

L'asteroide si troverà infatti a 238.000 chilometri , una distanza pari al 62% di quella che c'è tra il nostro pianeta e la Luna e che non comporta alcun rischio per la Terra, come sottolinea l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope e organizzatore dell'osservazione.