Stava svolgendo il test dell'esame per la patente, quando l'addetta alla sicurezza della Motorizzazione di Piacenza si è accorta che qualcosa non andava. Il 37enne operaio stava infatti usufruendo di un micro auricolare inserito nell'orecchio e, una volta scoperto, lo avrebbe ingerito.

L'uomo, residente in provincia di Pavia, è stato denunciato. Presumibilmente, l'operaio aveva indossato il dispositivo per ricevere suggerimenti sulle risposte qualcuno all'esterno dell'edificio. A prelevarlo sono arrivati i carabinieri.

I militari hanno perquisito gli abiti e lo zaino del 37enne, scoprendo nel giubbotto un cellulare utilizzato come ponte ripetitore. L'accusato ha affermato di aver inghiottito il dispositivo che completava il kit.

Visitato dal personale del 118, è stato poi trasferito in caserma e denunciato per falso in atto pubblico.