Amar Kudin, un giovane poliziotto della questura di Roma, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Roma questa mattina, intorno alle 5. L'agente 32enne stava accompagnando un uomo fermato con attrezzi da scasso insieme alla collega Giada, autista della volante del commissariato Primavalle, quando sono stati coinvolti in una collisione con un'altra volante. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire.

"Nell'impatto con un'altra volante - spiega la Polizia - l'agente 32enne ha perso la vita, mentre Giada, Daniele, Carmine e l'uomo fermato, hanno riportato gravi ferite e sono stati ricoverati in ospedale".

Amar, originario della Croazia, aveva iniziato la sua carriera come atleta nella squadra di Rugby delle Fiamme Oro prima di decidere di entrare a far parte della Polizia con l'obiettivo di combattere il crimine e assistere i cittadini in difficoltà. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nei cuori dei suoi cari, amici e colleghi, che la Polizia abbraccia in questo momento di dolore.