Le strade italiane sono state oggi, domenica 30 giugno, drammatico scenario di numerose stragi.

Una giornata segnata dagli incidenti che hanno visto purtroppo tante persone morire in varie regioni italiane, dalla Lombardia alla Sardegna, dall'Emilia Romagna al Friuli, con soprattutto centauri coinvolti.

Due fratelli in moto si sono scontrati nel Bresciano, lungo la strada che costeggia il lago di Valvestino. Originari del Comasco, si sono scontrati fra loro: e uno dei due, un ragazzo di 28 anni, dopo l'incidente è caduto in un dirupo che divide la strada dal lago sottostante ed è morto. Le operazioni di soccorso si sono rilevate molto difficili dall'inizio e il personale sanitario, una volta ritrovato il corpo che è sbalzato per decine di metri, ha soltanto potuto constatare il decesso.

Sempre in Lombardia ha perso la vita un altro motociclista a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, che è andato a sbattere contro un'auto all'altezza di un incrocio. Con lui viaggiava anche la moglie, soccorsa in gravi condizioni, mentre ferito lievemente l'autista 82enne dell'auto.

Dinamica simile in Friuli, dove un imprenditore agricolo di 58 anni è morto dopo che la moto che stava guidando si è scontrata con un'auto, sulla quale viaggiavano due persone, in un incrocio a Fagagna (Udine). Il motociclista, in seguito all'impatto, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro un palo ed è stato sbalzato a terra a una distanza di una quindicina di metri. E' morto all'istante.

Incidente mortale anche a Roma, in via del Foro Italico, in direzione dello stadio Olimpico. E anche in questo caso a rimetterci sono stati i conducenti di due moto, entrambi deceduti.

Sempre a Roma si è verificato anche un incidente tra un'auto e un'ambulanza all'altezza di via Palmiro Togliatti. L'autista del mezzo sanitario è stato estratto dai vigili del fuoco e, ferito, è stato portato all'ospedale così come il conducente della macchina, illeso ma in stato di shock.

La giornata 'nera' per le vittime della strada era cominciata da Macchiareddu, dove un uomo in sella a uno scooter è morto in uno scontro con un'auto nella strada provinciale 93. Secondo una prima ricostruzione, una macchina avrebbe invaso il senso di marcia opposto impattando con la moto del 64enne deceduto sul colpo.

Nella notte c'era stato anche un incidente stradale ad Agrigento che ha coinvolto due scooter. Un ventenne è morto poco dopo essere arrivato all'ospedale mentre altri tre ragazzi, di 23, 28 e 32 anni, sono stati soccorsi e portati in ospedale, due in codice rosso e uno in codice giallo.

Nel Parmense, invece, è stato investito da una moto un 83enne disabile mentre era sulla sua carrozzina, mentre la sera prima, nel Ferrarese, un 19enne in bici, poi deceduto, era stato travolto da una macchina, con il conducente rimasto ferito in fin di vita.

Sempre in bici, è stato investito un 14enne a Sassuolo, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale modenese di Baggiovara.