Tragedia, questo pomeriggio, nella galleria sulla SS73 bis, la strada tra Urbino e Fermignano. Un’ambulanza della Croce Rossa si è scontrato frontalmente con un pullman di bambini in gita.

Nell'urto il mezzo di soccorso si è incendiato e una densa nube di fumo ha invaso la galleria e ne è fuoriuscita. Ci sarebbero quattro morti, tutti a bordo dell’ambulanza: si dovrebbe trattare dell'equipaggio e di una persona trasportata.

Tutti in salvo i bambini a bordo del pullman, per loro tanto spavento e qualche lievissima contusione. Tre di loro sarebbero stati trasferiti in via precauzionale al pronto soccorso di Urbino perché lievemente intossicati. L’autista del pullman è rimasto ferito ma non in maniera grave.

La strada è chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso.