A Faenza (Ravenna), due treni - un Intercity e un regionale - si sono scontrati lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini. Al momento il bilancio è di 17 feriti.

Sul posto sono all'opera i vigili del fuoco, mentre la circolazione ferroviaria è sospesa tra Castel Bolognese e Forlì.

Trenitalia, in una nota, informa che "le cause sono in corso di accertamento. I passeggeri sono stati accuditi e si sta lavorando per la loro riprotezione".