È stato ritrovato oggi, dopo cinque giorni di ricerche, il corpo di Yahya Hkimi, il 18enne risucchiato dalle acque del fiume Secchia, in località Marzaglia nel modenese, lo scorso mercoledì.

Una squadra fluviale dei Vigili del fuoco lo ha recuperato nel primo pomeriggio di oggi poco più a valle dal punto in cui era sparito. Come ha raccontato l’amico che era con lui, il ragazzo gli aveva chiesto di filmarlo mentre faceva finta di essere trasportato via dalla corrente. "Mi aveva chiesto di fare un video. Un filmato scherzoso dove voleva fingere di essere portato via dall'acqua. Poi, dopo il tuffo, il terzo della serie, purtroppo è scomparso", aveva raccontato ai sommozzatori l’amico di Yahya.

Proprio il video realizzato dall’amico è stato fondamentale per le ricerche perché ha consentito di individuare il punto esatto dove il giovane è annegato.