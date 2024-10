Le compagnie aeree che operano negli aeroporti italiani devono avere il "contratto nazionale come riferimento minimo retributivo e normativo". E' la richiesta dei sindacati del settore aereo che per oggi, lunedì 25, hanno proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore.

Alitalia ha messo in atto un piano che garantisce ai passeggeri di partire comunque in giornata. I lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo si fermano dalle 10 alle 14 e, nella stessa fascia oraria, sciopero anche Anpac e Apnav per piloti e assistenti di volo Alitalia.

Più pesante la giornata per chi ha scelto i voli Air Italy: qui lo sciopero è di 24 ore, ma sono garanti i voli fra le 7 e le 10 e fra le 18 e le 21.