Scatta venerdì 7 luglio lo sciopero nazionale di 24 ore del personale del trasporto pubblico locale indetto dal sindacato Faisa Confail.

La protesta si svolgerà in orari diversi a seconda dei territori, ma con il rischio di disagi ovunque, soprattutto per lavoratori, pendolari e turisti.

I lavoratori incroceranno le braccia per "la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l'orario, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione", ha spiegato in una nota il sindacato Faisa Confail.

Chi è solito o avrà bisogno di utilizzare i treni, dovrà prestare attenzione invece alla data di giovedì 13 luglio, giorno in cui è in programma lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Trenitalia e di Italo, indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal, Orsa Trasporti, che coinvolgerà il personale delle due aziende di trasporto ferroviario dalle 3 di giovedì 13 luglio alle 2 di venerdì 14.