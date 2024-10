E' divenuta virale sul web la risposta data da un'agenzia immobiliare allo "sciacallo" che non ha esitato a chiedere uno sconto del 55% per l'acquisto del casolare di Pienza (Siena). "Dato che le persone in Italia stanno andando in bancarotta per il virus...", questo l'approccio dell'acquirente furbacchione che pretendeva di ottenere a metà prezzo un immobile situato in una delle aree più affascinanti e ricche di storia del nostro Paese, la Val d'Orcia.

Una sfrontatezza che ha scatenato l'orgogliosa risposta dell'imprenditore titolare della trattativa. "La ringrazio per il suo interesse. Tuttavia non prevediamo la possibilità di offrire uno sconto del 55% come da lei desiderato. Vede, il nostro Paese si è sempre rialzato dalle prove peggiori a cui la storia lo ha sottoposto, ci rialzeremo anche questa volta. Fra le altre cose, deteniamo oltre il 70% del patrimonio storico, artistico e culturale globale. Nel Mediterraneo inoltre sono fiorite le maggiori civiltà dell'antichità. Civiltà che hanno condiviso cultura, progresso e conoscenza".

"Credo che anche lei si trovi nella sua abitazione - prosegue -, così avrà sicuramente il tempo di tradurre questa mail, quindi le scrivo in italiano e la invito anche a tradurre questo antico detto: Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani, ma i leoni rimangono leoni ed i cani rimangono cani. Cordialità".