Incidente mortale oggi all’alba lungo la SR203 Agordina, in località La Stanga in Comune di Sedico, in provincia di Belluno.

La vittima è Alessandro Tabaku, morto a 22 anni dopo uno schianto contro un muretto di cinta di una casa per evitare un cervo, mentre stava andando a lavoro da Luxottica. Dopo l’impatto, l’auto del giovane si è rovesciata sul prato antistante.

Come riporta Fanpage, il 22enne era neolaureato in Economia aziendale all’Università di Cà Foscari e attualmente era impegnato nel settore Global Business Services EMEA.



Stando a una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 5 del mattino il giovane sarebbe uscito fuori strada mentre era alla guida della sua Opel Corsa, per evitare un cervo o un capriolo. La presenza dell’animale è stata confermata immediatamente dopo da alcuni automobilisti di passaggio sul luogo dell’incidente, ma anche dagli agenti e dai soccorritori.



Sono stati proprio gli altri automobilisti presenti sul post ad allertare i soccorsi. Purtroppo, i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso del giovane, il cui corpo è stato estratto dall'abitacolo della vettura dai vigili del fuoco.