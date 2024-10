È stata travolta dall’armadio della sua camera da letto. All’età di 87 anni è morta suor Eligia, Giulietta Cambus, originaria della provincia di Cagliari, da qualche anno in servizio nella Villa Regina Mundi di Treviso, comunità che accoglie le ragazze madri con problemi di dipendenze.

La tragedia si è consumata mercoledì sera. La chiamata al 118 è scattata poco dopo le 19. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", quando le consorelle di suor Eligia, appartenenti alla congregazione delle "Pie Suore della Redenzione", hanno fatto la terribile scoperta. La religiosa era in

camera sua: il corpo esile incastrato tra il pesante armadio in legno e una seggiola. Non respirava più. Il medico allertato dalle suore non ha potuto fare altro che constatare il decesso della malcapitata

Sul posto è intervenuta la Polizia che ha eseguito rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del decesso. Stando alle ricostruzioni degli agenti – si legge su “Il Gazzettino di Treviso” -, suor Eligia avrebbe aperto un'anta dell'armadio e proprio in quell'istante il piede del mobile avrebbe ceduto, facendolo crollare in avanti. L'anziana non se lo aspettava e non sarebbe riuscita a evitare l'impatto.