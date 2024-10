È sceso dall’auto in sosta per aiutare l’amico a far manovra ed è stato travolto da un’altra auto di passaggio. È morto così Nicolas Maritan, 26enne di Musile di Piave (Venezia).

La tragedia è avvenuta nella notte, intorno alle 3, a Jesolo. I mezzi coinvolti sono una Toyota Yaris e una Ford Focus. Il 26enne era a bordo di quest’ultima, assieme ad altri tre amici, quando è sceso per aiutare il conducente. Proprio in quel momento è passata la Yaris che, forse non vedendolo per via della scarsa visibilità, lo ha travolto e ucciso.

Il 26enne è morto sul colpo e nonostante l’arrivo dei soccorritori del 118 non c’è stato nulla da fare. Sarà la Polizia locale del posto a fare chiarezza su quanto accaduto. “Mi stringo attorno al dolore della famiglia per questo tragico incidente che spezza nuovamente una giovane vita” ha scritto sui social Christofer De Zotti, sindaco di Jesolo, città nella quale Maritan lavorava come agente immobiliare.