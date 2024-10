Dopo aver scattato un selfie, Anna ha scoperto di avere un tumore alla pelle a 41 anni. La notizia è stata riportata da Leggo.

Anna, questo il nome della donna, nella foto ha notato un punto sulla fronte che non aveva mai visto prima: “Era come se fosse apparso all'improvviso durante la notte, quindi l'ho tenuto d'occhio nei giorni successivi”.

La donna ha continuato così a scattarsi foto ogni mattina e si è resa conto che quel punto cresceva di giorno in giorno. Preoccupata, ha contattato un chirurgo plastico e uno specialista del cancro, che le ha immediatamente preso appuntamento per una biopsia.

Una settimana dopo, la telefonata che non avrebbe mai voluto ricevere: “Si tratta di tumore”. Ad Anna è stato diagnosticato un carcinoma a cellule squamose, una delle varie forme di tumore alla pelle.

“Sentire la parola cancro è stato terrificante, ma sapevo di essere in buone mani. Fortunatamente è stato preso in tempo” ha detto. Per curarlo è stato necessario innesto della pelle.

Anna ha spiegato di essersi esposta per anni, senza protezioni, ai raggi del sole, in quanto fissata con l’abbronzatura. Secondo lei, è questa la causa della malattia. Adesso non si espone mai al sole senza aver prima messo la crema solare e anche se presenta un piccolo segno dell’intervento è felice di averlo preso in tempo.