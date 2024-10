Il giornalista Andrea Scanzi ha annunciato sulla sua pagina Facebook di essersi vaccinato nella lista di riserva messa a disposizione dalla Regione Toscana, in quanto caregiver familiare con due genitori considerati “fragili”. Sui social si è però scatenata la polemica. Innanzitutto perché la Regione Toscana è penultima nella vaccinazione degli over 80 (solo il 5% ha ricevuto le due dosi). Poi perché fino a oggi la lista di riserva a cui si è iscritto Scanzi era irreperibile.

"Ho chiamato oggi il numero verde - commenta un utente su Facebook - e l’operatore mi ha detto che non esiste attualmente nessuna lista per la somministrazione delle dosi che andrebbero buttate e che attualmente chiamano solo quelli che hanno in lista di prenotazione a seconda dell’età e delle patologi” .

Un altro ancora: "Io penso che i panchinari dei vaccini dovrebbero prima essere quelli che sono in attesa di essere chiamati direttamente dall’ausl, persone che hanno patologie...”.

E ancora: “Guardi Scanzi, io la stimo molto come giornalista, ma che lei ora si presenti come un eroe che ha fatto da cavia, dato l’esempio e favorito addirittura la diffusione delle liste di attesa mi pare troppo”.