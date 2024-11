Una giovane donna è finita vittima di un agghiacciante episodio la scorsa notte a Napoli. Mentre si trovava in attesa del taxi per tornare a casa, è salita su un'auto pensando fosse il mezzo prenotato.

Tuttavia, una volta a bordo, il conducente anziché portarla a destinazione ha iniziato a molestarla. La situazione è peggiorata quando, secondo quanto appreso, la ragazza ha reagito subendo violenza fisica e vedendosi sottrarre il cellulare.

Per sfuggire all'aggressore, ha preso una decisione estrema: ha aperto la portiera e si è lanciata dall'auto in movimento. Gli eventi si sono svolti in via Fratelli Grimm nel quartiere di Ponticelli.

La Polizia di Stato ha arrestato un 38enne proveniente dal Casertano con l'accusa di rapina e violenza sessuale.