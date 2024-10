Aveva l’abitudine di andare a correre ogni mattina lungo quel percorso, come ha riportato la sorella a Il Messaggero, nei pressi del parco Manziana, vicino a Roma, quindi conosceva bene il luogo. Paolo Pasqualini, 39 anni, è morto a causa delle profonde ferite provocate dai morsi di 3 rottweiler che l’hanno aggredito mentre faceva jogging ieri mattina, domenica 11 febbraio.

Il suo corpo senza vita, come riporta TgCom 24, è stato trovato da due passanti che poco prima avevano sentito le urla disperate della vittima. Uno di loro ha rischiato di essere aggredito dai rottweiler.

L’uomo aveva cercato di allontanare gli animali con un bastone, provando a difendersi in tutti i modi, come dimostrano le numerose ferite presenti sulle braccia, ma nonostante tutto non c’è stato nulla da fare.

Sulla vicenda sono in corso le indagini. I 3 cani sono stati intanto catturati e portati al Centro cinofilo, sono stati inoltre ascoltati i testimoni che hanno trovato il corpo di Paolo e l’occhio degli inquirenti si concentra sui proprietari dei rottweiler, che risultano essere regolarmente registrati con microchip.