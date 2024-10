Lo scrittore e giornalista anti-camorra Roberto Saviano ha parlato di mafia nell'ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Luis Sal su YouTube e Spotify.

Dopo due ore di intensa discussione sulle dinamiche relative ai clan di Cosa Nostra, della Camorra e del narcotraffico internazionale, l'autore di Gomorra ha dedicato una battuta anche alla criminalità sarda con particolare riferimento al bandito di Arzana Attilio Cubeddu, latitante dal 1997.

"Dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro chi è il prossimo superlatitante da acchiappare?", chiede Fedez. "Nell'elenco dei più ricercati ci sono rimasti solo personaggi fragilissimi - risponde Saviano -. Credo che il prossimo capo della mafia siciliana sarà Michele Greco, un ragazzo, nipote dell'omonimo boss di Cosa Nostra spodestato da Riina".

"C'è poi la storia del latitante dell'Anonima sarda, Attilio Cubeddu, che credo abbia partecipato insieme a Matteo Boe al sequestro di Farouk Kassam. Sulla sua storia ho messo da un po' di tempo gli occhi perché sono sicuro, ma è una sicurezza romantica, che sia riuscito a scappare e sia in Australia facendo il pastore. E' uno di quelli che ha deciso di fare quello che amava".

"L'Anonima sequestri - spiega ancora lo scrittore napoletano - sequestrava le sue vittime con l'obiettivo di non vivere sotto padrone. Non aveva l'obiettivo di arricchirsi. Sì, mi faccio il grano ma compro una concessionaria, un bar, non voglio costruire un'associazione criminale che porta cocaina. Ora è scomparsa, la stagione dei sequestri è dimenticata. E' una puntata alla quale sto studiando tanto da tanti anni. Comunque ho l'impressione che Cubeddu, a differenza dei grandi mafiosi, non sia costretto a stare a casa sua per tutto questo tempo".