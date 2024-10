Il Cagliari interrompe l’emorragia di sconfitte e conquista un buon punto a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Non è forse il bottino pieno che si aspettava Mazzarri alla vigilia ma è importante ripartire dopo tanti ko. Di Keita, bellissimo gol, e Joao Pedro, le reti della partita rossoblù. Prossimo appuntamento venerdì contro la Salernitana in casa.

LA CRONACA. Cagliari in campo col 4-4-2: Cragno in porta, Zappa, Ceppitelli, Carboni e Lykogiannis la linea difensiva, Bellanova e Marin sulle fasce a centrocampo con in mezzo Nandez e Grassi, in avanti torna Keita al fianco di Joao Pedro. La prima occasione è del Sassuolo: al 7’ imbucata di Traore per Frattesi che calcia a botta sicura, ma Cragno compie un intervento miracoloso e respinge. Al 13’ ancora Sassuolo vicinissimo alla rete con Scamacca che solo davanti a Cragno spara alto su assist di Frattesi. Al 21’ Raspadori mette in mezzo dalla sinistra, la palla attraversa tutta l’area di rigore, ed è Lykogiannis a mettere in corner. Al 26’ sugli sviluppi di un calcio di punizione Ferrari rimette dentro un pallone che Raspadori sul secondo palo spara alle stelle, altra occasione neroverde! Al 28’ destro al volo di Bellanova, bella parata di Consigli che respinge la prima conclusione in porta rossoblù. Al 31’ traversa di Ceppitelli di testa su calcio d’angolo, il Cagliari attacca! Al 36’ ancora un colpo di testa, stavolta di Joao Pedro a centroarea, Consigli è attento. Al 37’ il Sassuolo va in vantaggio: Traore recupera palla a centrocampo, palla a Berardi che lancia in profondità Scamacca il quale fulmina in uscita Cragno. Al 40’ straordinario pareggio del Cagliari: palla in mezzo di Nandez e semirovesciata di Keita che non lascia scampo a Consigli, palla sotto la traversa e gol!

Nella ripresa, dopo cinque minuti Lykogiannis commette fallo da rigore su Frattesi: tira Berardi e batte Cragno per il nuovo vantaggio Sassuolo. Al 55’ stavolta è Frattesi a commettere fallo su Joao Pedro in area di rigore: batte lo stesso brasiliano e arriva il pareggio, 2-2! Al 62’ Traore calcia a botta sicura, ma sulla traiettoria c’è Lykogiannis che salva letteralmente un gol. Al 75’ Cragno esce a valanga su Raspadori, la palla arriva a Defrel che tira a porta vuota ma Carboni salva tutto, anche se l’arbitro ferma tutto per fuorigioco dello stesso Raspadori. Al 78’ dentro Deiola e Caceres, fuori Grassi e Zappa. All’80’ ancora Cragno a salvare il Cagliari su in tiro a botta sicura di Defrel. All’83’ Consigli con un grande riflesso smanaccia fuori un cross deviato di Nandez che stava per innescare una rete incredibile. All’84’ dentro Pavoletti e Oliva e fuori Keita e Marin. Quattro minuti di recupero ma il risultato non cambia più.