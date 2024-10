Una donna di 62 anni è morta per un malore dopo che l'auto su cui viaggiava è stata colpita da un sasso lanciato da un terrapieno sulla strada provinciale 121 a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano.

È accaduto verso le 23.30 di ieri, quando l'auto su cui viaggiava la donna in compagnia di altre quattro persone è stata centrata dal pesante sasso, che ha sfondato il parabrezza.

Nessuno è rimasto ferito, ma la 62enne, per il forte choc, è andata in arresto cardiaco ed è morta pochi minuti dopo per un infarto.

Sul caso indagano i carabinieri di Cassano d'Adda. Il sasso, del peso di oltre un chilo, sarebbe stato lanciato da un terrapieno alto circa 5 metri che costeggia la strada sp 121.

La 62enne era seduta sul lato passeggero della vettura che stava percorrendo la strada provinciale 121 da Cernusco sul Naviglio verso Carugate. Alle 23.30 circa è avvenuto l'impatto.

Il sasso, del peso di oltre un chilogrammo, ha colpito il parabrezza della vettura proprio sul lato del passeggero.

Nessuno ha riportato ferite, ma la donna ha subito avuto un malore.

Il conducente si è fermato dopo una cinquantina di metri e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Le persone a bordo dell'auto facevano parte di un gruppo di preghiera di ritorno da Pontirolo Nuovo, in provincia di Bergamo, dove si erano riuniti in ritiro spirituale.