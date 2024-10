Un 45enne residente in Sardegna è stato trovato morto questa mattina nel parco intitolato a Gino Cassinis, presso il quartiere milanese di Rogoredo.

Erano circa le 11.20 di questa mattina quando alcuni tossicodipendenti che frequentano la zona hanno segnalato la presenza di una persona in difficoltà nel parco, vicino a via Fabio Massimo. Quando l'ambulanza è giunta sul posto il 45enne era già morto.

Accanto al cadavere è stata rinvenuta una bustina contenente cocaina. L'uomo, che era in possesso di un biglietto aereo per tornare in Sardegna questo pomeriggio, è morto per overdose.