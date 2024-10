“La pagina 6000 sardine è di nuovo on-line. Non presenta violazioni. In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti tecnici sull'accaduto, se dovesse succedere di nuovo, invitiamo tutti a pazientare e non creare pagine, gruppi o eventi alternativi. Generano confusione e disorientamento. Ogni attacco o problema sui social riempirà semplicemente di più le piazze. Per chi non l'avesse capito...”. Così il movimento contro Salvini “Sardine” dà notizia dello sblocco della propria pagina su Facebook.

Ieri, domenica 24 novembre, alle ore 21 “la pagina ‘6000 sardine’ è stata oscurata senza giusta causa. In mancanza di post offensivi, violenti o lesivi dei diritti della persona, è stata comunque bersaglio di un gran numero di segnalazioni. Questo ha automaticamente generato l’oscuramento della pagina. Si vede che un mare silenzioso fa molto più rumore di quanto si possa pensare”. La pagina, anche quella “600 Sardine 2” creata dopo l’alta adesione a quella originale, è tornata visibile dopo l’una di notte.

Intanto, oltre alla mobilitazione in programma sull'isola della Maddalena sabato prossimo, 30 novembre, le Sardine Sarde preparano una grande manifestazione anche Cagliari: l'appuntamento, con lo slogan "Usciamo dalla rete: Cagliari si sLega", è al Bastione di Saint Remy, giovedì 5 dicembre alle 19. L'obiettivo per le sardine sarde è arrivare a 6.000 persone in piazza.