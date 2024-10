Nella sontuosa cornice degli storici palazzi fiorentini si è concluso qualche giorno fa il Destination Wedding Planner Congress, evento internazionale al quale hanno partecipato, su invito, i top del settore Wedding provenienti da oltre 50 paesi del mondo.

Decidere il trend delle destinazioni dei matrimoni di lusso, aprendo un nuovo sviluppo del turismo legato al mercato del wedding è stato l'argomento principe dell'evento. Grazie alla partecipazione della società cagliaritana Oggi Sposi & Events di Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, uniche rappresentanti dell’Isola presenti, anche la Sardegna è stata candidata tra le possibili mete per matrimoni Top.

Come spiegato dalla QNA di Dubai, società organizzatrice dell’evento ospitato dal Firenze Convention and Visitors Bureau, il requisito per prendere parte all'ambitissima kermesse internazionale era quello di "rappresentare il meglio del meglio del Wedding Planning" di ciascun Paese. Cosi per tre giorni a Firenze si sono incrociate narrazioni e testimonianze di chi ha avuto l'onore di organizzare matrimoni di celebrità e upper class di tutto il mondo, come lo statunitense Kevin Lee, Wedding Planner di personaggi come Brad Pitt e Kim Kardashian, ed è qui che Alessia e Cinzia hanno avuto una una ricca agenda di incontri ono to one con i buyer del settore.

In questo contesto Oggi Sposi & Events, fra i pochissimi Wedding Planner italiani presenti, ha cercato nuove opportunità per la Sardegna, proponendola nello scenario delle Destinazioni Top per i matrimoni dei non residenti.

Alessia e Cinzia, tra le prime a portare in Sardegna il Wedding Planning e l’organizzaizone di matrimoni in spiaggia e all’aperto, hanno avuto l’onore di essere state convocate a questo straordinario incontro grazie proprio alla loro esperienza ultradecennale, fra le migliori della destinazione Italia.

Dati incoraggianti, presentati in occasione dell’evento, fanno ritenere che la Sardegna debba investire sempre di più per affermarsi fra le Top Wedding Destination. Basti pensare che nel complesso l'industria del Destination Wedding vale circa 80 miliardi di euro.

"La Sardegna, oltre alla rinomata costa Smeralda, offre location fiabesche e di lusso come il Faro Capo Spartivento di Chia e può ambire a pieno titolo alla lista delle Top Wedding Destination internazionali poiché ricca di luoghi capaci di regalare quell'unicità tanto ricercata dalla domanda estera del lusso" dichiara Cinzia Murgia. "Dall' esperienza Fiorentina rientriamo con nuovi entusiasmi e nuove ispirazioni, oltre che con un arricchimento di conoscenze professionali. Siamo pronte a tirar fuori il meglio per il Wedding nella nostra isola" continua Alessia Ghisoni.

Ad accompagnare Oggi Sposi & Events in questa importante occasione un'altra imp