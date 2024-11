Il settore del turismo legato alle nozze in Sardegna beneficerà delle nuove disposizioni che definiscono i ruoli del wedding planner e del destination wedding planner. Lo ha detto Delia Cualbu, originaria di Fonni, vice-presidente dell'Associazione italiana wedding planner (AIWP), durante la conferenza stampa di presentazione delle due norme, 11954 e 11955, dell’UNI (Ente italiano per la normazione), che regolano i servizi e le figure professionali menzionate.

Durante l'incontro con la stampa, il senatore Giovanni Satta e la presidente nazionale dell'AIWP, Clara Trama, hanno elogiato l'importanza delle nuove normative che definiscono e certificano le qualifiche professionali nel settore. Il deputato Salvatore Sasso Deidda ha espresso apprezzamento per questa evoluzione.

Delia Cualbu, anche Ambassador per la Sardegna all'interno dell'AIWP, ha evidenziato l'importanza di regolamentare l'offerta dei servizi nel settore delle nozze, garantendo competenza e professionalità. Inoltre, ha sottolineato il crescente interesse per l'Italia come meta per matrimoni stranieri.

"Da questo momento – ha sottolineato Cualbu – viene disciplinata l’offerta dei servizi, mettendo al bando l’improvvisazione. E viene isolato chi è privo delle specifiche competenze. Le norme UNI – ha proseguito Cualbu – aprono un orizzonte nuovo per la nostra figura professionale. Tanto più importante in un paese come l’Italia che è diventato la destinazione principe per chi dall’Europa e dal resto del mondo vuole sposarsi in una località estera".

"In Italia il mercato turistico legato alle nozze è in grande espansione. I numeri del 2023 registrano un fatturato complessivo di circa 800 milioni di euro, solo generato dai matrimoni di non residenti", ha spiegato Delia Cualbu, che ha enfatizzato il ruolo cruciale dei destination wedding planner nel creare esperienze autentiche per le coppie e i loro ospiti, richiedendo competenza e conoscenza del territorio.

Cualbu ha anche evidenziato il positivo trend del destination wedding in Sardegna, affermando che l'Isola sta diventando una destinazione sempre più ambita nel settore del wedding tourism, grazie anche al riconoscimento delle figure professionali coinvolte.