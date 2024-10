In Italia

Una delegazione di pastori sardi partirà questa sera dal porto di Olbia alla volta di Cascia (in Umbria), per portare in dono mille pecore ai pastori colpiti dal terremoto. È l'antica usanza di sa paradura, una forma di solidarietà con la quale i pastori sardi aiutavano i colleghi che avevano perso il gregge a causa di furti o calamità naturali a ricostituirlo mediante donazioni di capi di bestiame.