Si chiama Luca Tommassini il coreografo e ballerino travolto dalle polemiche dopo aver pubblicato sulla sua pagina Facebook da oltre 670mila follower la scritta "Sardegna is the new Codogno", mettendo in relazione l'attuale situazione sanitaria nell'Isola sul fronte coronavirus, certamente preoccupante, con la ben più drammatica vicenda di Codogno, una delle cittadine italiane più colpite dalla pandemia.

Una leggerezza costata cara all'influencer, che sta raccogliendo migliaia di commenti al vetriolo dai sardi imbufaliti per l'accostamento.

"Se volevi un attimo di visibilità - scrive Sandra -, probabilmente l'hai avuta, se volevi essere un potenziale ospite indesiderato in terra sarda, sei riuscito anche in questo. Ridicolo!".

Mike commenta: "Guarda non sapevo neanche della tua esistenza, ma sicuramente non sai ciò che dici, ciò che affermi è frutto dell'ignoranza e stupidità".

"Questo post è orribile - attacca Rosy -. Manca di rispetto a Codogno e manca di rispetto alla Sardegna che, fino a luglio era sostanzialmente covidfree. Quando si voleva richiedere i test ai turisti in arrivo è venuto giù il cielo. Il fatto che la maggior parte dei contagiati siano turisti, tra l'altro in zone esclusive dove noi sardi non mettiamo piede, non ti dice niente?".