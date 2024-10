Con la firma dell'ordinanza da parte del presidente Solinas, la Sardegna diventa ufficialmente la prima zona bianca del Paese. Nel resto d'Italia, come spiegato dal presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, si prospetta un mese complicato: i contagi sono in rialzo e le scuole sono chiuse - a partire dalle elementari - anche in zona arancione.

Nel frattempo si delinea il nuovo piano vaccinale: l'obbiettivo è quello di riuscire a somministrare fra i 300mila e 500mila vaccini giornalieri nel mese di aprile, così da poter arrivare a 19 milioni di dosi mensili. Questa la nuova strategia in previsione dell'arrivo delle dosi Johnson&Johnson il mese prossimo.

Nel secondo trimestre del 2021 sono previste 7.3 milioni di somministrazioni. E' arrivato nel frattempo il via libera delle Regioni al nuovo Dpcm che entrerà in vigore da venerdì 6 aprile. Il premier Draghi lo firmerà oggi o domani.